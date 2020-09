Lautaro Martinez-Inter, abbandonato il Barcellona si tratta: l’intenzione

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Torino

Lautaro Martinez non andrà al Barcellona, resterà all’Inter. Gianluca Di Marzio, fra le prime notizie di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha dato aggiornamenti sui nerazzurri. C’è la possibilità di rinnovare il contratto.

ASSALTO RESPINTO! – Queste le notizie di Gianluca Di Marzio: «Se ne parlerà a fine mercato, però gli agenti arriveranno a Milano nei prossimi giorni. Oggi non sono ancora arrivati, in realtà come detto ieri (vedi articolo) c’è stato ancora un tentativo da parte del Barcellona di cercare una formula giusta per cercare di aggirare i paletti, molto rigidi, della Liga per gli investimenti dei club spagnoli in difficoltà. Non è stato trovato uno spiraglio, non essendoci gli agenti di Lautaro Martinez parleranno con l’Inter, che gli proporrà un nuovo contratto per farlo stare il meglio possibile anche a livello psicologico».