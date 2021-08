Lautaro Martinez, in Inghilterra sicuri: accordo Tottenham, ma cifre ridicole

Tiene banco il capitolo mercato in casa nerazzurra. Dopo la cessione di Lukaku, arriva un’altra bomba dall’Inghilterra. Secondo il Times, accordo raggiunto tra Inter e Tottenham per il trasferimento di Lautaro Martinez

BOMBA − Al peggio non c’è mai fine si dice e in casa Inter lo sanno bene. A poche ore dall’accordo tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku, arriva un’altra bomba dall’Inghilterra. Come riporta il Times, il club nerazzurro e il Tottenham avrebbero chiuso per il trasferimento di Lautaro Martinez. Accordo per cifre non proprio esaltanti, ovvero 60 milioni di euro, molti di meno rispetto a ciò che vale il ragazzo di Bahia Blanca. Altro gruzzoletto, dunque, per la proprietà cinese dell’Inter dopo i 115 milioni del belga.

Fonte: Times − Freddie Keighley