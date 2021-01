Lautaro Martinez, dall’incontro passi avanti rinnovo Inter. Come per Bastoni

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Lautaro Martinez e Bastoni a breve dovrebbero rinnovare i loro contratti con l’Inter. Per l’attaccante ieri ha parlato il suo agente, Beto Yaqué (vedi articolo), ma c’è stato un incontro in sede anche con gli agenti del difensore (vedi articolo). A Sky Sport 24 Alessandro Sugoni ha aggiornato su come si possono chiudere le trattative.

DOPPIO RINNOVO IN ARRIVO – L’Inter a breve dovrebbe firmare il rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Non c’è ancora una data, ma la giornata di ieri è servita per fare passi avanti. Da Alessandro Sugoni arriva qualche novità: «Per Lautaro Martinez c’è stato un incontro ieri con i suoi agenti in sede. Un incontro interlocutorio, non si è entrati nei dettagli ma è stato positivo. C’è stato un incontro anche con gli agenti di Bastoni: entrambi sono in scadenza al 2023. L’Inter non fa mercato in entrata, ma lavora al rinnovo di due giocatori giovani che sono già fondamentali».