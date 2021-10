Lautaro Martinez, in arrivo la firma fino al 2026 con l’Inter: solo questione di tempo

Lautaro Martinez è il presente e il futuro dell’Inter, che ormai da settimane lavora al rinnovo. Rinnovo che verrà annunciato a breve, come riportato dal giornalista Romano

QUINQUENNALE IN ARRIVO – Manca solo l’annuncio ufficiale, ma è tutto fatto. Presto Lautaro Martinez porrà la sua firma sul nuovo contratto. L’Inter annuncerà il quinquennale offerto all’attaccante argentino, che non prevede solo l’adeguamento al rialzo dell’ingaggio. L’importante modifica contrattuale riguarda la cancellazione della clausola di rescissione (attualmente fissata a 111 milioni di euro, ma solo nelle prime due settimane di luglio). A riferirlo è il giornalista Fabrizio Romano, che assicura essere solo questione di tempo per il comunicato ufficiale. Lautaro Martinez si legherà all’Inter fino al 30 giugno 2026. A breve la fumata bianca.