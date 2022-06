Lautaro Martinez, il Tottenham ci riprova un anno dopo: due differenze – TS

Lautaro Martinez è finito, di nuovo, del Tottenham. Il club inglese, secondo Tuttosport, è pronto a recapitare all’Inter una super-offerta: due differenze rispetto alla scorsa estate

DIFFERENZE – Lautaro Martinez è finito, nuovamente, nel mirino del Tottenham. Il club inglese, scrive Tuttosport, è pronto a mettere sul piatto un’offerta monstre di 80-90 milioni che, a differenza da quanto scritto sul Corriere dello Sport (vedi articolo), potrebbe far vacillare la dirigenza nerazzurra. Il calciatore, però, non ha intenzione di lasciare Milano e anche Simone Inzaghi lo ha segnalato come incedibile. Quindi l’assalto di Conte è destinato a fallire? Non è detto. Tutto dipenderà dalle tempistiche dell’offerta del club inglese: già un anno fa gli “Spurs” avevano provato a strappare l’argentino all’Inter, con poco successo. Il club nerazzurro, infatti, aveva venduto Hakimi e si era appena separato da Lukaku. La società, quindi, aveva la forza economica di dire no. Rispetto alla scorsa estate, però, sono cambiate due cose: Lautaro Martinez ha rinnovato il suo contratto con l’Inter e, la dirigenza nerazzurra, non ha ancora piazzato un big in uscita. Lo scenario, quindi, rispetto ad un anno fa, potrebbe cambiare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini