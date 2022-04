Lautaro Martinez, il Tottenham ci prova? Duello con l’Atletico Madrid – TS

Lautaro Martinez, secondo Tuttosport, potrebbe lasciare l’Inter nel corso della sessione estiva del mercato. Sull’argentino potrebbe tornare, dopo l’assalto dello scorso anno, il Tottenham di Conte. Anche l’Altetico Madrid pronto all’affondo

CESSIONE – Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter nel corso del mercato estivo. Secondo Tuttosport, infatti, non è escluso un nuovo assalto del Tottenham al “Toro”: già la scorsa estate, gli “Spurs”, avevano provato a portare l’argentino a Londra, presentando un’offerta da 70 milioni all’Inter, respinta però al mittente, viste le cessioni di Lukaku ed Hakimi. Lo scenario, però, secondo il quotidiano, potrebbe essere cambiato: i nerazzurri hanno bisogno di alleggerire il monte ingaggi e di cedere un pezzo pregiato che possa finanziare il mercato in entrata e Lautaro Martinez potrebbe essere il sacrificato. Sull’argentino, però, non c’è solo il club inglese: da tempo, infatti, monitora da vicino la situazione anche l’Atletico Madrid di Simeone, da tempo estimatore del calciatore. Se andasse in porto la cessione ecco che l’Inter avrebbe liberato spazio per l’arrivo di Dybala.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini