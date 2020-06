Lautaro Martinez, il Real Madrid si defila: Zidane dice no, ecco il motivo

Lautaro Martinez resta al centro dei rumors di mercato in Spagna, dopo i tantissimi rumors su un possibile passaggio al Barcellona. L’attaccante dell’Inter, però, è stato anche accostato al Real Madrid di Zidane. Voci che, secondo quanto riporta Defensa Central, non trovano riscontri attualmente

IL REAL NON E’ UN PERICOLO – Marotta ha confermato quest’oggi la volontà dell’Inter di non cedere Lautaro Martinez, se non per la clausola rescissoria. Mentre i rumors sul Barcellona vanno avanti, il Real Madrid sembra sempre più lontano dal calciatore. Zidane, infatti, ritiene che l’argentino non sia una priorità in un reparto che vanta già Benzema, Jovic e Mariano. L’allenatore vorrebbe, invece, che si facesse di tutto per arrivare a Mbappé, vero oggetto del desiderio dei Blancos.