Lautaro Martinez, il Chelsea lo inserisce nel suo ‘Piano B’: la situazione

Il Chelsea interessato a Lautaro Martinez? I campioni d’Europa sono infatti alla ricerca di un attaccante visti i problemi in fase realizzativa riscontrati dal reparto offensivo nella scorsa stagione. Ecco le ultime secondo fichajes.net

PIANO B – Il Chelsea di Thomas Tuchel è uno dei principali club interessati a Gerard Moreno, fino al punto che il tecnico tedesco aveva chiesto il suo acquisto nel caso in cui non si fosse chiuso quello di Erling Haaland. Ma, dopo l’Europeo, l’interesse è calato e ora hanno un altro nome come opzione principale per il mercato estivo: Lautaro Martínez. Il 23enne attaccante argentino è diventato il nuovo piano B del Chelsea per la prossima stagione, tenendo conto che l’arrivo Haaland è molto difficile da realizzare e Tuchel ha chiesto con urgenza l’arrivo di un centravanti.

POSSIBILE OFFERTA – Il piano del Chelsea è di sfruttare la situazione economica dell’Inter per fare un’offerta, con la possibilità di offrire scambi con giocatori come Emerson Palmieri e Marcos Alonso che piacciono alla squadra nerazzurra. Una trattativa che può iniziare a entrare nel vivo dopo la fine della Copa America.