Lautaro Martinez, il Barcellona vuole evitare l’asta: rispunta Rafinha? – CdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” il Barcellona teme un’asta per quanto riguarda Lautaro Martinez, e vuole dare un’accelerata all’operazione inserendo alcune contropartite. L’obiettivo principale per Antonio Conte è sempre Arturo Vidal.

CONTROPARTITE – Il Barcellona vuole dare un’accelerata all’operazione Lautaro Martinez, e vuole evitare a tutti i costi che si scateni una vera e propria asta. I blaugrana però hanno fatto sapere di non voler pagare i 111 milioni della clausola prevista per l’acquisto del centravanti argentino, per questo motivo vorrebbe inserire 1-2 contropartite più una parte cash. Antonio Conte dal canto suo batte sempre per avere Arturo Vidal, ma nelle ultime ore per il centrocampo si è fatto anche il nome di Rafinha, amato dai tifosi nerazzurri. Per il Barcellona dunque resta solo da studiare la formula giusta per accontentare l’Inter, cercando di aggiudicarsi il calciatore prima Coppa America (prevista tra un anno).

Fonte: Corriere dello Sport.