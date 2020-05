Lautaro Martinez, il Barcellona prepara offerta all’Inter: no clausola

In Spagna continua a tenere banco la questione Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter seguito dal Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il club catalano sta preparando un offerta per far vacillare il club nerazzurro

MERCATO – Lautaro Martinez è in cima alla lista dei desideri del Barcellona. La squadra catalana segue i progressi del bomber nerazzurro già da due anni e, i miglioramenti fatti vedere in questa stagione, confermata dalle sue due partite contro il Barça in Champions League, lo hanno reso l’obiettivo numero uno per l’attacco blaugrana. Secondo quanto riportato da AS, il calciatore argentino vorrebbe approdare alla corte di Lionel Messi e che l’Inter sia disposta a trattare per chiudere l’affare. Il club spagnolo non vuole pagare l’intera cifra della clausola presente sul contratto di Lautaro Martinez(111 milioni, ndr). Il piano del club catalano è quello di offrire una cifra che si aggiri intorno ai 60 milioni più un giocatore. La rosa di calciatori da cui potrà scegliere il club nerazzurro è la seguente: Semedo, Arturo Vidal, Rafinha, Dembélé, e Coutinho.

Fonte: as.com