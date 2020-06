Lautaro Martinez, il Barcellona nei pensieri: patto con Conte e l’Inter – Sport

Lautaro Martinez questa sera scenderà in campo al fianco di Lukaku per Napoli-Inter, sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’argentino, corteggiatissimo dal Barcellona, ha un patto con Conte. Di seguito quanto riportato da sport.es

PATTO – Lautaro Martinez stasera tornerà in campo per Napoli-Inter ma i rumors di mercato dalla Spagna non si placano. L’attaccante argentino – si legge su sport.es – vuole andare al Barcellona e il club nerazzurro ne è consapevole, ma ciò non vuol dire che non sia pronto a lasciare la pelle in campo fino al termine di questa anomala stagione. L’ex Racing ha stipulato un patto con Antonio Conte: l’Inter si impegna a rispettare la sua volontà e lui in cambio darà tutto per vincere e fare alzare un trofeo alla squadra. Patto valido già da stasera, a Napoli, con vista finale di Coppa Italia.

