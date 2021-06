Lautaro Martinez e Hakimi, l’Inter deve cedere ma restano bloccati – SI

Pedullà ha parlato del mercato in uscita dell’Inter. L’esperto di mercato dagli studi di “Sportitalia Mercato” ha parlato di situazione bloccata per quanto riguarda il fronte uscite, su Lautaro Martinez e Hakimi.

TRATTATIVE BLOCCATE – Giornata interlocutoria per il mercato dell’Inter. La nota positiva sono le notizie confortanti che riguardano le condizioni di Christian Eriksen (vedi articolo). Per quanto concerne le cessioni che l’Inter dovrà fare, invece, nessuna novità importante. Secondo Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, per Lautaro Martinez c’è sempre l’interesse dell’Atlético Madrid che però non si è concretizzato in un’offerta, ma potrebbe concretizzarsi nel prossimo futuro. Nessuna notizia neanche su Achraf Hakimi, con la trattativa con il Paris Saint-Germain ancora bloccata sulle rispettive posizioni.