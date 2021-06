Tiene banco la questione cessioni in casa Inter, con la società nerazzurra che deve ancora racimolare la cifra necessaria per sistemare il bilancio. Come riportato da “Sport Mediaset”, le offerte per Lautaro Martinez e Hakimi sono ancora basse e l’Inter spera nell’asta internazionale per monetizzare il più possibile.

LAUTARO MARTINEZ – Come riporta “Sport Mediaset”, dalla Spagna arrivano offerte per Lautaro Martinez (vedi articolo), ma per ora non corrispondono alla richiesta dell’Inter. L’Atletico Madrid è arrivato ad offrire 45 milioni, esattamente la metà di quanto l’Inter vorrebbe per cedere l’argentino. Potrebbe inserirsi il Barcellona nel caso riuscisse a cedere Ousmane Dembelé per una cifra vicina ai 60 milioni.

HAKIMI – L’Inter spera nell’asta, come per Achraf Hakimi. L’offerta del Paris Saint-Germain è insufficiente e il Chelsea nelle ultime ore si è inserito in modo prepotente nella corsa all’esterno marocchino. L’offerta inglese è di 40 milioni più Emerson Palmieri valutato 20. L’Inter valuta il terzino italo-brasiliano la metà e vorrebbe separare le due operazioni. La chiusura appare molto lontana. La società nerazzurra spera che si scateni un’asta per ottenere più cash possibile.