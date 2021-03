Lautaro Martinez è pronto a sposare il progetto Inter per il presente e l’immediato futuro. Come riportato da Luca Marchetti – giornalista di “Sky Sport” -, il motivo è perlopiù economico, ma senza dimenticare le prospettive di carriera

MEGLIO NON CAMBIARE (ORA) – Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter è cosa fatta ma manca ancora l’annuncio, sebbene le cifre siano state ormai concordate (vedi articolo). L’entourage dell’attaccante argentino ha capito la difficoltà economico-finanziaria che ha colpito anche il mondo del calcio. Nello specifico, il problema di non poter usufruire del decreto crescita, che costringe l’Inter a spendere di più per i suoi tesserati. E anche il fatto che possibili acquirenti, come il Barcellona fino a un anno fa, ora non possono investire determinate cifre in sede di calciomercato. Per questo Lautaro Martinez è ancora più convinto di continuare con l’Inter. Magari nel frattempo – con il rientro della crisi generale – riceverà l’attenzione di qualche altro grande club straniero, ma serviranno comunque tanti soldi per portarlo via all’Inter. Se prima c’erano dei piani per il futuro, ora sono cambiati e sono tutti nerazzurri. Poi, chissà.