Lautaro Martinez, guerra Inter-Barcellona: offerta da entrambe le parti

Per Lautaro Martinez il Barcellona non rinuncia, ma l’Inter tiene il punto. Il quotidiano catalano Sport, dopo alcuni giorni in cui si è dedicato ad altro, torna sulla presunta trattativa per l’argentino e parla di proposta nerazzurra per il rinnovo.

DUE PROPOSTE – Il quotidiano catalano Sport apre così in prima pagina: “Contrattacco per Lautaro Martinez. L’Inter risponde all’interesse del Barcellona per l’argentino con un’offerta attrativa di rinnovo. Il club blaugrana prepara l’assalto finale per ingaggiare il centravanti, con una nuova proposta”.