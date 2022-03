Lautaro Martinez, futuro all’Inter in bilico? Emissario a vederlo al derby – TS

Lautaro Martinez continua a far discutere, visto il suo 2022 fin qui nerissimo. L’argentino non sta rendendo al meglio e tornano le voci di mercato: Tuttosport fa notare come al derby Milan-Inter ci fosse un ‘inviato speciale’ per lui.

OSSERVATO – Lo scorso 28 ottobre Lautaro Martinez ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026. Una firma che mette il Toro al riparo da partenze obbligate, a meno che non ci sia la volontà di entrambe le parti di trovare una cessione. Nonostante non stia facendo granché, solo un gol in nerazzurro nel 2022 e su rigore (alla Juventus in Supercoppa Italiana), c’è chi continua a osservarlo. Si tratta dell’Atlético Madrid, che come informa Tuttosport nell’edizione odierna in edicola ha accreditato un emissario per lui nel derby col Milan di martedì. Un’eventuale partenza di Lautaro Martinez a fine stagione rimescolerebbe le carte dell’attacco.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

