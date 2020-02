Lautaro Martinez: fuori una! Manchester United scappa, clausola Inter

Lautaro Martinez è finito nel mirino dei maggiori club europei, dopo una straordinaria prima parte di stagione con l’Inter. La punta piace da tempo al Barcellona e occhio anche al Chelsea, ma il Manchester United potrebbe defilarsi. Di seguito le ultime novità riportate dal Times

MENO UNA – Lautaro Martinez è inamovibile per Antonio Conte e per l‘Inter, ma le sirene di mercato non accennano a placarsi. L’argentino piace moltissimo al Barcellona, ma nelle scorse settimane si è parlato con insistenza anche del Manchester United. I Red Devils, secondo gli ultimi rumors, però, non hanno intenzione di avanzare alcuna proposta per l’ex Racing. Il club non vuole arrivare alla cifra della clausola rescissoria e punterà su altri obiettivi.