Lautaro Martinez va di fretta! Cambiano i tempi del rinnovo con l’Inter – CdS

Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l’Inter, e fin qui ci siamo. Ma la novità di queste ore è che lo farà in tempi ancor più rapidi rispetto a quanto si pensava: il Corriere dello Sport aggiorna sulle tempistiche.

TUTTO DEFINITO – L’ha ribadito anche ieri il suo agente Alejandro Camano, che pure per qualche settimana aveva provato a fare il belligerante invano: Lautaro Martinez rinnova con l’Inter. Una scelta soprattutto sua, figlia della volontà non solo di rimanere ma anche di sposare in pieno il progetto del club. Meglio ancora: il nuovo progetto del club, quello di Oaktree. Le trattative sono dovute durare qualche settimana, ma alla fine si sta arrivando alla tanto attesa fumata bianca. Con, in più, una preferenza dello stesso Lautaro Martinez su quando dare l’annuncio. Che sarà molto prima rispetto a quanto si era detto in occasione del primo accordo della scorsa settimana.

Lautaro Martinez rinnova con l’Inter: ecco quando l’annuncio

RAPIDITÀ RICHIESTA – L’incontro di ieri, spiega il Corriere dello Sport, è servito per chiudere gli ultimi dettagli. Lautaro Martinez ha dato mandato a Camano di completare l’intesa, dopo che la scorsa settimana si era registrato un totale avvicinamento fra le parti. Ora quello che chiede il giocatore è far sì che l’annuncio del rinnovo arrivi prima del suo ritorno in campo. Naturalmente non con l’Inter, anche perché li bisognerebbe aspettare due mesi, ma con l’Argentina che debutterà in Copa América il 20 giugno contro il Canada del suo compagno di squadra Tajon Buchanan. I tempi si accorciano notevolmente quindi, perché se prima si pensava che l’ufficialità arrivasse dopo il torneo negli Stati Uniti adesso sarà invece entro una settimana. L’accordo con Lautaro Martinez prevede un ingaggio da nove milioni netti a stagione fino al 2029, più i bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia