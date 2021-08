Lautaro Martinez, fra Inter e Arsenal nulla di concreto. Rischio ridotto?

Lautaro Martinez è stato oggetto di diverse voci di mercato. Secondo Sky Sport, tuttavia, quella dell’Arsenal non è una pista concreta. L’Inter, in ogni caso, deve discutere il rinnovo.

PROBLEMA CONTRATTO – Lautaro Martinez ha ventitré mesi residui di contratto e, per evitare problemi, l’Inter è a un bivio: rinnovo o cessione. In caso di permanenza dovrà essere raggiunto un accordo per prolungare e allungare la scadenza, a oggi al 30 giugno 2023. Tuttavia, dopo il passaggio ad Alejandro Camano come nuovo agente, la trattativa si è arenata. Sky Sport segnala come fra l’Inter e il procuratore spagnolo i contatti non abbiano prodotto grossi risultati. Si è parlato dell’Arsenal, ma con i Gunners nessun discorso approfondito. Offerte non ce ne sono, ma un minimo di rischio che Lautaro Martinez vada via da qui al 31 agosto rimane.