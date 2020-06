Lautaro Martinez forza la mano all’Inter per il Barcellona? Il possibile passo

Condividi questo articolo

Nuove indiscrezioni dalla Spagna per quanto riguarda la trattativa per il possibile trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona

DETERMINAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, ci sarebbe una fase di stallo nelle contrattazioni tra Inter e Barcellona per il possibile passaggio di Lautaro Martinez in maglia blaugrana. In sostanza, in questo momento il club nerazzurro sarebbe fermo sulla richiesta di pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro o 80 milioni più un giocatore. Nessuna delle due proposte sembrano trovare il gradimento da parte della società catalana. Così l’attaccante argentino, determinato a trasferirsi nella squadra spagnola, potrebbe uscire allo scoperto rendendo noto il suo desiderio per il futuro. L’idea potrebbe essere quella di parlare pubblicamente per indurre i nerazzurri ad abbassare le pretese. Questo pressing da parte del centravanti sta rendendo ovviamente molto felice la controparte spagnola.