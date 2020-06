Lautaro Martinez finirÃ  al Barcellona: ecco la cifra! Inter, 3 rischi – CorSera

Lautaro Martinez finirà al Barcellona: ecco la cifra! Inter, 3 rischi – CorSera

Lautaro Martinez andrà al Barcellona a fine stagione, lo assicura il “Corriere della Sera”. Il quotidiano riporta anche la cifra, analizzando i possibili rischi per l’Inter nelle prossime partite

DESTINO SCRITTO – Lautaro Martinez è destinato al Barcellona, per una cifra di circa novanta milioni di euro più una contropartita tecnica. Non l’intero importo della clausola, ma neanche contropartite dalla valutazione esagerata per abbattere la parte cash. Il “Corriere della Sera”, nella sua edizione online, non ha dubbi sulle sorti dell’argentino. L’Inter però è attesa da un finale di stagione che la vedrà impegnata nelle tredici partite restanti in campionato e negli ottavi di finale di Europa League. Tre i rischi per i nerazzurri, ora che Lautaro Martinez sta avendo un rendimento deludente. Che il Toro si svaluti, che di conseguenza Antonio Conte si ritrovi con un attaccante in meno e che il finale di stagione venga compromesso. Secondo il quotidiano, infatti, il periodo d’oro dell’attaccante risale a prima che il passaggio in Catalogna diventasse opzione concreta. Da quel momento, qualcosa è successo.

Fonte: Corriere della Sera – Guido De Carolis