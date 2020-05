Lautaro Martinez finanzia Cancelo e Werner (e Cavani) all’Inter – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” la cessione di Lautaro Martinez finanzia l’acquisto di Timo Werner (ed Edinson Cavani), con la possibilità di riprendere anche Joao Cancelo.

TASSELLI DI MERCATO – Inter e Barcellona sono ancora ferme riguardo la contropartita e soprattutto il conguaglio economico per arrivare a Lautaro Martinez. Ci sarebbe la possibilità di inserire Joao Cancelo nella trattativa, che il Barcellona preleverebbe dal Manchester City in cambio di Semedo, ma restano, tuttavia, delle distanze per quanto riguarda il completamento del pacchetto e dunque il conguaglio economico. L’Inter al momento chiede non meno di 80 milioni, considerando Cancelo valutato dal Manchester City circa 65 milioni (con l’inserimento di Danilo). Per quanto riguarda l’attacco, l’Inter da tempo ha messo nel mirino Timo Werner del Lipsia, considerando sempre il forte interesse per lo svincolato Edinson Cavani. Il tedesco è valutato circa 50-60 milioni, anche se sulle sue tracce ci sarebbe già il Liverpool. L’unica certezza, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, è che una volta trovato l’accordo per Lautaro Martinez, l’attacco dovrà essere praticamente rifondato, considerando la sicura permanenza del solo Romelu Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport.