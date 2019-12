Lautaro Martinez erede di Aguero? La maglia del City “con” il n.10 dell’Inter

Lautaro Martinez è sotto la lente d’ingrandimento dei grandi club europei. In Inghilterra – precisamente il Daily Mail – si parla del numero 10 dell’Inter in ottica Manchester City per sostituire il connazionale Aguero. Ma la motivazione è piuttosto inconsistente

MAGLIA “SBAGLIATA” – In Inghilterra viaggiano con la “mente” molto più che con il corpo. Anche se in Italia non siamo da meno. E gli assist arrivano facilmente. L’ultimo rumor di mercato riguarda il possibile approdo di Lautaro Martinez al Manchester City, squadra in cui andrebbe a raccogliere un’eredità importante. Quella di Sergio “El Kun” Aguero, di cui “El Toro” dell’Inter può essere considerato possibile erede anche nella Nazionale Argentina. Ad alimentare questa voce è lo stesso Lautaro per colpa di una foto pubblicata nelle ultime ore su Instagram. Foto in cui l’attaccante dell’Inter è ritratto in compagnia di quattro ragazzi, tra cui il fratello che indossa proprio la maglia del City. Di seguito la foto pubblicata da Lautaro Martinez su Instagram e ripresa dal Daily Mail con una forzatura fin troppo evidente.