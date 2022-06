Lautaro Martinez, è lui la chiave per arrivare a Lukaku e Dybala – SM

L’Inter attende di avere in rosa il tridente da sogno Lukaku-Dybala-Lautaro Martinez. Proprio quest’ultimo, già nerazzurro, è la chiave per accogliere i due nuovi acquisti.

FATTORE – L’Inter ha in casa un fattore chiave per rivedere Lukaku a Milano e per prendere anche Dybala. Si chiama Lautaro Martinez. Come spiega bene SportMediaset nella puntata odierna del telegiornale, l’argentino è pronto a ricongiungersi con l’altra metà della Lu-La ma è il primo che accoglierà anche Dybala, suo amico nonché compagno con l’Argentina. Per SportMediaset, il tridente pesante non è più utopia.

Fonte: SportMediaset