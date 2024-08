Lautaro Martinez, doppio appuntamento in settimana: prima rinnova!

Lautaro Martinez è stato l’ultimo dei giocatori dell’Inter che ha fatto ritorno a Milano dopo gli impegni con le nazionali, avendo vinto la Copa América con l’Argentina. Ora deve rimettersi al passo, sia dei compagni sia della questione mercato con il rinnovo.

IL RIENTRO – Da martedì scorso, Lautaro Martinez è di nuovo a Milano. Un rientro tanto atteso, vista la situazione complicata dell’attacco e lo status conclamato di leader e capitano dell’Inter. Ha – ovviamente – saltato l’amichevole di ieri contro il Chelsea, perché è ancora indietro come condizione, ma in questi giorni sta accelerando per mettersi al passo con i compagni. E la settimana appena iniziata può dare tanto sul fronte Lautaro Martinez con l’Inter, sia dentro sia fuori dal campo.

Lautaro Martinez fra Genoa-Inter e il rinnovo: attesa per le novità

LE TEMPISTICHE – Negli scorsi giorni è emerso uno shooting in Galleria a Milano, per quello che presumibilmente sarà il video dell’annuncio del rinnovo. Sport Mediaset fa sapere che l’ufficialità di un accordo chiuso già nelle scorse settimane arriverà entro Ferragosto, ossia giovedì prossimo. Al più tardi sarà leggermente rinviata, ma non andrà oltre Genoa-Inter. La prima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 18.30. Partita che Lautaro Martinez non vorrebbe saltare, trattandosi dell’esordio ufficiale. Ci sono buone possibilità di vederlo in campo fra cinque giorni al Ferraris, nonostante i non molti allenamenti sulle gambe. Perché Simone Inzaghi ha bisogno del suo capitano, visto un attacco non certo completo, e il Toro è pronto a rispondere presente.