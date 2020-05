Lautaro Martinez, distanza tra Inter e Barcellona: sale Junior Firpo – Sky

Sul fronte Lautaro Martinez arrivano alcuni aggiornamenti da parte di Gianluca Di Marzio (qui le ultimissime su Cavani). Il giornalista, noto esperto di mercato di “Sky”, fa il punto della situazione in merito alla trattativa tra l’Inter e il Barcellona. Salgono le quotazioni di Junior Firpo

AGGIORNAMENTI – Per Lautaro Martinez al Barcellona la trattativa procede fra alti e bassi. I dialoghi con l’Inter sono frequenti, ma la distanza tra domanda e offerta non si è ancora assottigliata. Secondo Gianluca Di Marzio, i catalani continuano a voler inserire almeno una contropartita nell’affare per abbattere la parte cash. Non c’è quindi la volontà di pagare la clausola di risoluzione da 111 milioni di euro. La novità è che, nell’indice di gradimento dei nerazzurri, Junior Firpo avrebbe superato Nelson Semedo. Anche su questo fronte manca ancora qualcosa, nel senso che le valutazioni delle varie contropartite sono differenti tra Barcellona e Inter.

