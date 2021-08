Lautaro Martinez ‘deve’ restare: Inter dichiara stop cessioni! Ora il rinnovo – Sky

Lautaro Martinez è destinato a rinnovare il contratto con l’Inter, che ha scelto di metterlo al centro del suo progetto dopo aver sacrificato Lukaku. Il giornalista Romano, in collegamento su Sky Sport 24, dà per certa la permanenza a Milano dell’attaccante argentino, che da oggi inizierà a trattare il nuovo accordo

TEMPO DI RINNOVO – Non solo nuovi acquisti per l’attacco di Simone Inzaghi (vedi aggiornamento) ma anche una conferma. Fondamentale. Oggi è una giornata molto importante per Lautaro Martinez, che l’Inter ha scelto di trattenere nonostante le importanti offerte arrivate dall’estero. I tentativi dell’Atletico Madrid e del Tottenham, disposti ad arrivare anche a cifre tra i 70 e i 90 milioni di euro comprensivi di bonus per strappare l’attaccante argentino all’Inter, sono stati respinti nelle ultime settimane. La società nerazzurra ha dichiarato chiuso il mercato in uscita con Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea. Pertanto Lautaro Martinez rimarrà a Milano in questa stagione e si lavora sul rinnovo del contratto (con prolungamento e adeguamento a livello di ingaggio, ndr). L’accordo trovato a marzo va rivisto perché Lautaro Martinez ha cambiato entourage. E da oggi riapriranno ufficialmente le negoziazioni tra le parti. Il nuovo agente, Alejandro Camano, è atteso a Milano per discutere le nuove condizioni del contratto di Lautaro Martinez con l’Inter. Questo l’aggiornamento odierno del giornalista Fabrizio Romano nel corso di “Sport 24 Calciomercato” su Sky Sport 24. Arriverà in tempi brevi la fumata bianca?