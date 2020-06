Lautaro Martinez, countdown clausola: Il Barcellona molla la presa? – GdS

Secondo “La Gazzetta dello Sport” il Barcellona non sarà in grado di sfondare il muro dei 111 milioni di euro per portarsi a casa Lautaro Martinez entro sette giorni. I blaugrana potrebbero tentare l’assalto all’Inter in un secondo momento, ma a quel punto la situazione rischia di avere connotati totalmente diversi rispetto a qualche mese fa. I dettagli

COUNTDOWN – Non siamo al conto alla rovescia, però il 7 luglio scade la clausola di rescissione di Lautaro Martinez. Il Barcellona sembra ancora lontano dalla cifra tonda tonda di 111 milioni di euro. L’Inter ne accetterebbe anche meno, 90, più Junior Firpo, laterale di sinistra che continuerebbe il rinnovamento delle fasce dopo l’arrivo di Achraf Hakimi.

STALLO – Le distanze temporali sono minime e avvicinano ogni giorno di più Lautaro Martinez ad una permanenza. I catalani, probabilmente, aspetteranno tempi migliori per un nuovo assalto. Difficile pensare che il Barcellona in una sola settimana riesca ad uscire dall’impasse economica, trovando quei 90 milioni. Anche le nuove norme della Liga limitano il raggio d’azione del club catalano. Una direttiva, varata dopo l’esplosione della Covid-19 e il conseguente terremoto economico, prevede che si possa acquistare solo dopo aver venduto, secondo proporzioni non ancora conosciute, ma alte. Il Barcellona ha “materiale” da vendere, in primis Coutinho, anche se all’orizzonte non si vedono compratori che possano evitare una minusvalenza clamorosa.

SCENARIO – L’arrivo di Hakimi all’Inter riduce la margherita di possibili contropartite da richiedere ai blaugrana. Anche per questo è lecito attendersi sette giorni senza particolari emozioni. Ovviamente anche dopo la scadenza della clausola, di fronte a un’offerta congrua e a alla volontà dell’argentino di cambiare aria, non è detto che il dialogo fra i due club non possa ricominciare con prospettive e toni diversi. A quel punto la partenza di Lautaro Martinez, seppur ben retribuita, cambia decisamente i programmi per la nuova stagione e impone una sostituzione all’altezza. I nerazzurri non vogliono morire con i soldi in mano, cioè senza un sostituto all’altezza e con un reparto offensivo da rivoluzionare all’ultimo.

E SE RESTASSE? – Su questo punto Antonio Conte non transigerà. Intanto Lautaro Martinez non dà segni né di impazienza né di delusione. L’Inter a stagione finita gli offrirà un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, ma nel frattempo va rinfrescata l’intesa di campo con Romelu Lukaku. I due sembrano trovarsi un po’ meno che nei momenti d’oro, ma l’attenzione reciproca non cala. Se l’opzione Barcellona tramonta, la Lu-La resterà così come, derubricando questo periodo di voci e illazioni di mercato come una semplice sbandata estiva.

