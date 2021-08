Lautaro Martinez corteggiato in Inghilterra, anche il Tottenham sul Toro

Sono ore frenetiche in casa Inter, con il reparto offensivo messo alle stregue dalle pressioni dei club inglesi. Oltre a Lukaku, anche Lautaro Martinez è corteggiato in Inghilterra. Il nuovo spasimante è il Tottenham

SIRENE INGLESI − SOS Inter in attacco, con i due principi del reparto offensivo nerazzurro pressati dalle big inglesi. Oltre al grande e concreto interesse del Chelsea nei confronti di Romelu Lukaku (vedi articolo), anche su Lautaro Martinez si sono fiondate le sirene inglesi. Sul Toro argentino, come riportato da “Sky Sport” (vedi articolo), non c’è soltanto l’Arsenal ma anche il Tottenham. A confermarlo è, anche, il giornale spagnolo Mundo Deportivo, secondo il quale gli Spurs starebbero pensando all’attaccante dell’Inter in caso di cessione di Harry Kane. Se la squadra londinese riuscisse ad accumulare un evidente gruzzoletto dalla vendita dell’attaccante inglese, allora parte di quei soldi potrebbero essere reinvestiti per il Toro.

Fonte: Mundo Deportivo