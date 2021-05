Lautaro Martinez da tempo è nel mirino del Real Madrid e non solo, in Spagna anche l’Atletico Madrid avrebbe mostrato i primi segnali. Come riportato oggi dal “Corriere dello Sport”, per lui vale lo stesso discorso fatto per Hakimi (vedi articolo): davanti a una potenziale offerta di 90 milioni, l’Inter non può dire no.

NON SOLO HAKIMI – Lautaro Martinez come Achraf Hakimi: con un’offerta monstre, l’Inter non può dire no. Tra i possibili sostituti dell’argentino, Luis Muriel potrebbe essere un’ottima scelta. I rapporti con l’Atalanta sono ottimi e l’Inter potrebbe cercare di affondare il club. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” a firma di Pietro Guadagno, il club nerazzurro potrebbe tentare anche la classica soluzione in casa, cioè quella di affiancare Alexis Sanchez a Romelu Lukaku, ed eventualmente aggiungere un elemento di prospettiva come il giovane Raspadori.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

