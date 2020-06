Lautaro Martinez, colpo di scena! Il Barcellona frena: rinnova con l’Inter? – GdS

Lautaro Martinez al Barcellona non è poi un affare così scontato. Secondo la “Gazzetta dello Sport” i conti in rosso del Barcellona bloccano i dialoghi con l’Inter che adesso pensa di proporre il rinnovo all’argentino, con adeguamento dell’ingaggio.

AFFARE BLOCCATO – Lautaro Martinez–Barcellona, tutto tace. I contatti tra il club spagnolo e l’Inter si sono praticamente bloccati, e l’ipotesi acquisto entro il 7 luglio (giorno in cui scade la clausola di 111 milioni di euro) comincia a scemare. La crisi economica ha colpito molte squadre, anche big europee come lo stesso Barcellona, che secondo quanto riportato dalla rosea deve rientrare di 271 milioni, come l’Atletico Madrid. Con questi conti in rosso, difficile aspettarsi un mercato come gli altri anni: il club catalano dunque sarà costretto a vendere facendo plusvalenze e ipotizzando eventuali scambi. In tutto questo c’è da calcolare anche il crollo dei ricavi al botteghino e il flop al merchandising. Un mese fa l’affare sembrava veramente vicino, scrive la Gazzetta dello Sport: “ballavano circa 20 milioni tra domanda ed offerta (90 contro 70), adesso le parti si sono ritrovate molto più distanti. Al Camp Nou, infatti, hanno dovuto cambiare i termini dell’operazione, puntando su una super rateizzazione”. Difficilmente qualcosa cambierà, e l’Inter non vuole restare con le mani in mano.

IPOTESI RINNOVO – Lautaro Martinez in questi giorni è apparso chiaramente lusingato dalle avance del Barcellona e la possibilità di giocare in attacco con il connazionale Lionel Messi, ma all’attaccante è stato chiaramente detto che la trattativa per la sua cessione può essere legata solo a valori vicini ai 111 milioni della clausola. L’Inter dunque pensa già a un rinnovo fino al 2023, e nei piani del club, Lautaro Martinez merita un adeguamento dello stipendio da 1,5 milioni di euro.

