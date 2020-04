Lautaro Martinez, colpo di scena Barcellona! Assalto rinviato? Situazione

Sorprendentemente Lautaro Martinez per il Barcellona potrebbe non essere più il nome numero uno per il calciomercato di questa estate

IL PUNTO – Secondo quanto riportato dal sito di As, ora la priorità assoluta per il Barcellona non sarebbe più l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ma quello quello del PSG, Neymar. Nonostante l’allenatore Quique Setien preferisca l’argentino al brasiliano, il club blaugrana sarebbe determinato a portare quest’ultimo in Catalogna. Infatti sarebbero considerati eccessivo i 111 milioni fissati nella clausola rescissoria dell’ex Racing. Inoltre finora non sarebbe arrivato il via libera della società nerazzurra per contropartite tecniche come Vidal, Alena, Cucurella e Arthur. Più facile sarebbe invece convincere la controparte parigina, ad esempio con il nome di Umtiti. Da considerare inoltre la ferma volontà del fuoriclasse ex Santos di tornare a vestire la maglia della squadra spagnola. Tutto questo però non significherebbe un abbandono della pista albiceleste per il Barça che potrebbe rinviare la trattativa di un anno, al momento dell’addio di Luis Suarez nel caso di mancato rinnovo dell’uruguaiano.