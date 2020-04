Lautaro Martinez, due club inglesi entrano nella corsa. Inter in sospeso

Lautaro Martinez sarebbe nel mirino del Barcellona, ma non solo: risultano quattro le squadre interessate al numero 10 dell’Inter. Il tabloid inglese Daily Mirror dà un elenco di club, con due formazioni inglesi che avrebbero intenzione di portarlo in Premier League.

ASSEDIO INGLESE – “Manchester City e Chelsea sono pronte a dare battaglia alle big spagnole, Barcellona e Real Madrid, per Lautaro Martinez. Beto Yaqué, agente dell’attaccante dell’Inter, ha insistito che il ventiduenne sia felice a Milano. C’è una clausola da centoundici milioni di euro nel suo contratto quinquennale, inserita al momento del suo arrivo dal Racing Club nel 2018. Pep Guardiola vorrebbe Lautaro Martinez per fare coppia con il connazionale Sergio Aguero. Frank Lampard, invece, ritiene che l’argentino potrebbe aggiungere una potenza di fuoco all’attacco che in stagione ha fatto notare la mancanza di Eden Hazard. Il Barcellona lo vorrebbe per rimpiazzare Luis Suarez, mentre il Real Madrid è alla disperata ricerca di rinforzi. Entrambi i club spagnoli hanno Neymar come principale obiettivo per l’estate, Coronavirus permettendo, e sperano che il brasiliano scelga la Liga rispetto al PSG. Ma Lionel Messi ha già avviato l’offensiva per portare Lautaro Martinez a Barcellona, esternando la sua ammirazione per il connazionale. L’Inter voleva rinnovare il contratto di Lautaro Martinez per alzare l’ingaggio e la clausola, ma i loro piani sono stati messi in sospeso dal lockdown”.

Fonte: Mirror.co.uk – Simon Mullock