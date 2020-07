Lautaro Martinez, clausola vicina alla scadenza: ecco l’idea dell’Inter – Sky

Lautaro Martinez va al Barcellona o resta all’Inter? Se ne parla negli studi di “Sky Sport 24”, con il giornalista Dario Massara che descrive la situazione attuale. La clausola scade domani

L’IDEA NERAZZURRA – Di seguito le ultime di Dario Massara: «Lautaro Martinez? Non è mai stata una dichiarata volontà dell’Inter quella di cederlo. Non è quello delle ultime partite, penso che l’Inter abbia in mano un valore enorme. Penso che tenterà di tenerlo almeno per una stagione, in modo da poterlo monetizzare in futuro. Beppe Marotta è stato chiaro. Il progetto nerazzurro, e Achraf Hakimi ne è una dimostrazione, è quello di crescere. Vendere Lautaro significa mettersi sul mercato per comprarne uno quantomeno forte altrettanto. Non facilissimo. Se non arrivano i soldi della clausola entro domani, molto complicato, la volontà è quella di tenerlo almeno un’altra stagione».