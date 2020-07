Lautaro Martinez, clausola non scaduta? Idea Barcellona chiara – MD

Il Barcellona ha ancora nel mirino Lautaro Martinez, ma non intenderebbe versare all’Inter i 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

PIANO – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, la clausola rescissoria da 111 milioni di euro prevista dal contratto che lega Lautaro Martinez all’Inter non sarebbe scaduta lo scorso 7 luglio. Infatti – a detta del portale del quotidiano spagnolo – la sua deadline sarebbe fissata al 15 luglio (la dirigenza ha più volte ribadito avantieri, ndr). Ad ogni modo il Barcellona non avrebbe intenzione di versare questa cifra al club nerazzurro. Quindi la trattativa vera e propria inizierebbe nel momento in cui la squadra blaugrana terminerà la Liga. L’obiettivo della società catalana sarebbe quello di ridurre il più possibile le richieste economiche dei dirigenti della compagine meneghina sia in termini di importo totale che dal punto di vista del cash inserendo contropartite tecniche nell’operazione di mercato.

Fonte: Roger Torelló – MundoDeportivo.com