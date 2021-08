Lautaro Martinez, la cifra richiesta. Presto stesso discorso con Barella – SI

Lautaro Martinez resterà all’Inter nella prossima stagione, con i nerazzurri che lo ritengono incedibile e preparano il rinnovo di contratto (vedi articolo). Secondo l’esperto di mercato Pedullà, l’argentino e il suo agente spingono per la permanenza in nerazzurro. Nei prossimi mesi si dovrà affrontare la stessa situazione con Barella.

QUESTIONE RINNOVI – Alfredo Pedullà è tornato sulla questione del rinnovo di Lautaro Martinez, dopo l’incontro che c’è stato tra il suo agente Alejandro Camano e l’Inter (vedi articolo). Il giornalista, a “Sportitalia Mercato”, sottolinea come la stessa situazione andrà presto affrontata anche per il contratto di Nicolò Barella: «Camano e Lautaro Martinez sono assolutamente allineati. Tre giorni fa Atletico Madrid e Tottenham ci hanno provato, ma l’agente ha mantenuto un atteggiamento irreprensibile, di grande feeling con l’Inter e non c’è mai stata possibilità di cessione. Nell’incontro di oggi hanno apparecchiato la tavola in attesa di mettere le posate. Il giocatore vuole restare e guadagnare tra i 5.5 e i 6 milioni di euro. Si rivedranno per sistemare tutto. Con Barella dovrai fare presto lo stesso discorso, visto quando guadagna in questo momento».