Lautaro Martinez una buona notizia! Ma si procede con cautela. Inzaghi riflette – CdS

L’Inter ritrova il suo bomber, capitano e soprattutto trascinatore. Lautaro Martinez ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e punta a una maglia da titolare contro l’Atalanta. Ma come ribadito anche dal Corriere dello Sport, Mehdi Taremi in ogni caso è pronto a prendere il suo posto.

ORA IN GRUPPO – Dopo l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida vinta contro il Lecce, Lautaro Martinez ha ripreso ieri a lavorare con i compagni di squadra ad Appiano Gentile. Nonostante un rientro parziale, l’attaccante argentino ha partecipato a gran parte della seduta, segno che il recupero è quasi completato. La sua presenza in campo per il big match contro l’Atalanta, in programma venerdì sera, è ancora in dubbio, ma le speranze di vederlo tra i titolari sono crescenti. La decisione finale spetterà a Simone Inzaghi, che dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche del giocatore nelle prossime ore.

Recupero sì, ma con cautela. C’è il rischio ricaduta

NON AL TOP – Il confronto con l’Atalanta rappresenta il primo vero test di alto livello della stagione per i nerazzurri, e la presenza di un giocatore come Lautaro Martinez, sempre decisivo nelle sfide che contano, potrebbe fare la differenza. L’allenatore dovrà considerare anche il fatto che l’argentino ha iniziato la preparazione solo tre settimane fa, dopo essere rientrato anticipatamente dalle vacanze post Coppa America. La sua condizione fisica non è ancora al top e l’elongazione agli adduttori ha rallentato ulteriormente il suo percorso di recupero. Anche nel caso in cui Lautaro dovesse essere schierato titolare, è improbabile che resti in campo per l’intera partita. La sua autonomia è limitata e il rischio di sovraccarico muscolare è un fattore che Inzaghi non può ignorare

