Lautaro Martinez braccato da Conte: sgarbo all’Inter? In Inghilterra sicuri

Lautaro Martinez rimane un giocatore molto richiesto sul mercato. In Inghilterra, non si placano le voci relative a Conte e il suo Tottenham. L’Inter però non fa sconti

BRACCATO − Lautaro Martinez sta concludendo la sua stagione nel migliore dei modi: 13 gol nelle ultime 13 partite. Numeri importanti per il Toro che ha già raggiunto un prestigioso record con la maglia dell’Inter: più di 20 gol a meno di 25 anni d’età. Il Tottenham di Antonio Conte, ad un passo dalla qualificazione in Champions League, è caccia di un nuovo attaccante da affiancare Harry Kane. A riportarlo è il giornale britannico ‘Mirror‘, secondo cui l’Inter non scenderebbe per una cifra attorno ai 70 milioni di sterline.