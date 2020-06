Lautaro Martinez, Barcellona vuole chiudere presto! Inter tratta 2 blaugrana

Nuovi aggiornamenti dalla Spagna sul fronte Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter sempre nel mirino del Barcellona

SITUAZIONE – Ebbene, secondo quanto riportato dal sito di Sport, l’idea del Barcellona su Lautaro Martinez non sarebbe cambiata. L’offerta all’Inter da parte dei blaugrana sarebbe sempre di 60 milioni di euro più 1 o 2 giocatori. Uno potrebbe essere Junior Firpo. L’altro candidato sarebbe invece Semedo. La decisione da parte dei nerazzurri dovrebbe essere comunicata la prossima settimana. E, in questo senso, sarebbero decisive le trattative in corso con i giocatori della società catalana. Inoltre gli italiani avrebbero già parlato in diverse occasioni con Jorge Mendes, agente di Semedo. A prescindere da questo, in casa Barça sembrerebbero convinti che si l’accordo totale con tutte le parti in causa si troverà entro il mese di giugno. L’operazione di mercato si potrebbe invece concludere il 1 luglio, quando si attiverà la clausola rescissoria dell’argentino da 111 milioni. Nel club blaugrana, pur smentendo il fatto che sia stata raggiunta l’intesa, assicurerebbero che si starebbero gettando le basi perché tutto sia pronto entro un termine relativamente breve.