Lautaro Martinez-Barcellona, no piano B e richiesta all’Inter. Vidal, si tratta

Lautaro Martinez al Barcellona è il grande desiderio, nemmeno troppo celato, della stampa spagnola. Il quotidiano catalano Mundo Deportivo mette in bocca dell’argentino un virgolettato, riguardante un suo eventuale trasferimento. C’è spazio anche per le voci su Vidal all’Inter.

UNA O L’ALTRA – Anche oggi c’è qualcosa in più “a favore” del Barça. Ecco come apre il Mundo Deportivo, in edicola fra poche ore. “Lautaro Martinez: «O Barcellona o niente». L’argentino ha deciso che, se va via dall’Inter, sarà con destinazione Barcellona. Nel caso contrario non si muoverà. Ha chiesto ai nerazzurri che non ascoltino le proposte di PSG e Manchester City, che lo vogliono altrettanto. Arturo Vidal negozia il suo ingaggio con l’Inter e Nélson Semedo preferisce il Manchester City”.