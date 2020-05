Lautaro Martinez-Barcellona, un solo nome scalda l’Inter. Cifra da capogiro

Lautaro Martinez e il Barcellona, una trattativa che potrebbe diventare molto calda nelle prossime settimane. I blaugrana stanno cercando in ogni modo di proporre all’Inter contropartite per abbassare la quota cash. I nerazzurri scelgono e restano fermi su un punto, come riporta “Tuttomercatoweb”

SCAMBIO, MA TANTI SOLDI – Il futuro di Lautaro Martinez in ottica Barcellona è un punto fisso ormai in Spagna, dove giornalmente rilanciano l’affare. L’Inter, in realtà, non sembra voler cedere con facilità alle lusinghe per l’argentino e lo farà solo alle sue condizioni. E cioè incassare un’alta quota cash. Per questo, tra i tanti nomi proposti, quello di Firpo sembra ideale. L’esterno più 80-90 milioni potrebbero portare all’accordo. Discorso diverso per Rakitic e Griezmann: il croato non convince, mentre il francese dovrebbe resta in blaugrana almeno un altro anno.