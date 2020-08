Lautaro Martinez-Barcellona: tutto fermo. Problemi economici e CL: 2 vie

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è accostato da diversi mesi al Barcellona, dopo la grande stagione vissuta con l’Inter. Nelle scorse settimane, l’argentino sembrava promesso sposo dei blaugrana, ma diversi fattori hanno complicato l’affare. Di seguito le ultime novità sul suo futuro riportate dal Mundo Deportivo (oggi le parole dell’agente)

FUTURO DA DECIDERE – I rumors dalla Spagna non si placano per Lautaro Martinez al Barcellona, ma l’operazione non è per nulla certa. L’affare al momento risulta in stand-by, soprattutto a causa della crisi economica per il club spagnolo, legata al Coronavirus. Allo stesso tempo, i tempi per la trattativa ora non sono più maturi. Se ne parlerà dopo la Champions League. La sensazione è che se non si chiuderà il trasferimento in blaugrana, si parlerà di rinnovo con l’Inter.