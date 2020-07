Lautaro Martinez-Barcellona: tutto fermo, Inter pensa al rinnovo – Sky

L’intrigo di mercato che vede protagonisti Lautaro Martinez e il Barcellona è al momento fermo. L’Inter attende nuove mosse dei blaugrana e pensa al rinnovo. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport”

TUTTO FERMO – In questo momento la trattativa è ferma, ma il Barcellona ci riproverà a fine agosto: «In questo momento per Lautaro Martinez il discorso è fermo, lo dicono i dirigenti dell’Inter e del Barcellona. Da quello che sappiamo non è finita, il Barcellona ci riproverà tra agosto e settembre, ma ieri Marotta ha confermato che si cercherà di rinnovare il contratto anche perché il giocatore non ha mai forzato per andarsene».