Lautaro Martinez, il Barcellona “spera” in un primo OK per pressare l’Inter

Su Lautaro Martinez dalla Spagna continuano a insistere. Nonostante nel pomeriggio si sia acclarato che Sergio Zarate non sia il suo agente (vedi articolo) il quotidiano Sport gli dedica la prima pagina. Secondo la stampa catalana il Barcellona vorrebbe l’accordo col giocatore per pressare l’Inter.

IPOTESI CON ERRORE – La prima pagina del quotidiano catalano Sport, in edicola (a differenza di quelli italiani) a Pasquetta, è netta: “Lautaro Martinez molto vicino. Uno dei suoi agenti (ma non è così, ndr) ha spiegato come «ci sia una possibilità molto grande» che Lautaro lasci l’Inter e vada al Barcellona. Il club blaugrana continua a lavorare per il suo acquisto però spera che, con l’OK del giocatore, la squadra italiana faciliti la sua cessione in estate”.