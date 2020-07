Lautaro Martinez, Barcellona sorride grazie al tesoretto Neymar – Libero

Il Barcellona ieri ha tirato un sospiro di sollievo tenendosi in tasca più di 61 milioni di euro, potenzialmente utili da versare all’Inter per Lautaro Martinez

DECISIONE – Come riportato da “Libero”, nella giornata di ieri è arrivata la sentenza Neymar da parte del Tas. L’organo sportivo ha rigettato la richiesta di risarcimento di 61.295.000 euro per danni da parte del Santos nei confronti del Barcellona. Una somma chiesta per il trasferimento dell’attaccante brasiliano al club iberico, però ritenuto regolare. Niente multa dunque per la società spagnola che potrebbe così, con questa cifra ancora in tasca, partire all’assalto in casa Inter per Lautaro Martinez. Da parte sua i dirigenti nerazzurri vorrebbero chiudere presto il possibile affare, vale a dire entro agosto. In questo modo potrebbero o togliere l’argentino dal mercato o trovare un sostituto e un altro centravanti.

