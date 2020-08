Lautaro Martinez, Barcellona sempre più lontano per tre motivi

Condividi questo articolo

Si complicherebbe sempre di più il possibile affare Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona per tre motivi

MOTIVI – Secondo quanto riportato da ElDesmarque.com, sarebbero tre i motivi che allontanerebbero Lautaro Martinez dal Barcellona. Uno sarebbe il fatto che il club blaugrana non avrebbe liquidità sufficiente a concludere l’operazione. In più ora l’Inter avrebbe intenzione di trovare l’accordo per il rinnovo dell’attaccante. E nel caso questa intesa non fosse possibile, la società nerazzurra sarebbe diventata fredda sulla possibile contropartita tecnica rappresentata da Junior Firpo. Infatti ora i meneghini avrebbero prioritari come terzino sinistro i nomi di Emerson Palmieri del Chelsea o, come alternativa, Vitaliy Mykolenko della Dinamo Kiev.