Lautaro Martinez-Barcellona sempre più complicato! LaLiga mette un freno

Lautaro Martinez sta diventando una telenovela in casa Barcellona. Sono sempre più insistenti le voci dalla Spagna che vogliono l’argentino molto lontano dal club catalano (vedi articolo). Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, svela un ulteriore retroscena legato a LaLiga. Di seguito le sue dichiarazioni su Twitter

FRENO – Lautaro Martinez diventa sempre più complicato per il Barcellona, frenato anche dai rigidi controlli de LaLiga: “La firma di Lautaro sta diventando molto più complicata, anche se alcuni vendono ottimismo. Oltre ai problemi economici che il Barça sta attraversando, è stata aggiunta una nuova battuta d’arresto tramite la Lega. Il rigido controllo de LaLiga lascia poco spazio al Barcellona per affrontare, ora, importanti operazioni in ambito economico come Lautaro”.

CONTROLLI – Il Barcellona ha poca libertà di movimento, come spiega Aguilar: “Il vice presidente economico del Barcellona, Jordi Moix, controlla rigorosamente qualsiasi operazione di mercato e cerca di evitare ingenti esborsi. Questo è stato reso noto a Óscar Grau, CEO. Lautaro è complicato”.

El control rígido de LaLiga deja poco espacio al Barça para afrontar, ahora, operaciones importantes en el plano económico como es Lautaro. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) July 8, 2020