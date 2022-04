Lautaro Martinez-Barcellona, ritorno di fiamma? Inter apre a 2 blaugrana

L’Inter avrebbe messo sul mercato Lautaro Martinez e sarebbe disposta a effettuare scambi di giocatori con il Barcellona: la situazione.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, l’Inter ha messo Lautaro Martinez sul mercato e sarebbe disposta a scambiare giocatori con il Barcellona abbassando così il prezzo del cartellino. Il club nerazzurro sarebbe interessato a Memphis Depay e potrebbe fare offerte anche per Miralem Pjanic. Ci sono stati contatti, ma il Barcellona ha altre priorità in attacco.

SITUAZIONE – Tuttavia l’argentino si adatterebbe perfettamente al tipo di attaccante che il Barça sta cercando. La società nerazzurra, secondo il quotidiano spagnolo, deve vendere e l’Atletico Madrid è già stato interessato a lui per sostituire Luis Suarez. Per ora, il Barça ha preso atto, Mateu Alemany conosce perfettamente i suoi nuovi agenti e sanno che, al momento, è un’operazione assolutamente conveniente per le casse del club.

Fonte: Sport.es