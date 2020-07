Lautaro Martinez, Barcellona rischia di svuotare la prima squadra – MD

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez sarebbe l’obiettivo numero uno del mercato estivo del Barcellona che però avrebbe una sola possibilità per acquistarlo senza svuotare la squadra

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, Lautaro Martinez resterebbe l’obiettivo numero uno del mercato estivo del Barcellona. Allo stesso tempo però il club blaugrana rischierebbe, per la prima volta negli ultimi 12 anni, di vedere svuotata la prima squadra. Per questo la società catalana starebbe facendo di tutto per evitare di coinvolgere i calciatori nelle negoziazioni. Tuttavia sarebbe anche consapevole di dover vendere per comprare per alleggerire il peso degli ingaggi sul suo bilancio. Si tratta di contratti per un totale di 1.000 milioni di euro, a fronte di un budget da 800 e dunque insostenibili. Per riuscire in questo la squadra spagnola so starebbe aggrappando alls possibile vittoria della Champions League. Margini sempre più stretti dunque per arrivare all’attaccante dell’Inter.