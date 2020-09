Lautaro Martinez, il Barcellona ci riprova: attesa risposta dall’Inter

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Barcellona-Inter

Lautaro Martinez, come noto, è la principale ossessione del Barcellona… e della stampa catalana. Il solito Sport rilancia, per l’ennesima volta negli ultimi sei mesi, un trasferimento in Spagna del numero 10 dell’Inter, mettendo dentro anche Vidal che dovrebbe risolvere il contratto (vedi articolo).

ALTRO ASSALTO? – A Barcellona sono giorni complicati, con Lionel Messi che vuole andare via. Per quasi tutto il 2020 si è detto che l’argentino chiedeva l’acquisto di Lautaro Martinez, e per questo il club lo voleva accontentare, quindi a rigor di logica (e di veridicità di certe notizie…) ora l’operazione dovrebbe essere accantonata. E invece, in prima pagina sul quotidiano catalano Sport, c’è sempre lo stesso nome: “Lautaro Martinez più vicino. Il Barcellona aspetta una risposta dall’Inter la prossima settimana per avanzare la forma definitiva del trasferimento. La risoluzione del contratto con Arturo Vidal, richiesto dagli italiani, può aiutare a disincagliare la negoziazione finale. Il padre di Messi arriva oggi per trattare la cessione. Si riunirà con Josep Maria Bartomeu, però il presidente insiste che ha un contratto e non lo vuole vendere”. Da ricordare che, poche ore fa, Piero Ausilio a Sky ha smentito qualsiasi trattativa anche passata per cedere Lautaro Martinez (vedi articolo).